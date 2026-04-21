Oscar 2026 | il documentario che svela il controllo di Putin sulle scuole

Il documentario vincitore dell’Oscar 2026, Mr. Nobody against Putin, arriva oggi alle 19:30 all’Ariosto di Milano per un incontro con il pubblico che vede protagonisti Silvia Carobbio del collettivo Zalab e la giornalista Anna Zafesova. L’opera, diretta da David Borenstein e Pavel Talankin, si muove attraverso una strategia di distribuzione civile che porterà il racconto nelle sale italiane, toccando Bergamo tra domani, venerdì 25 aprile e sabato 27 aprile presso il cinema Conca Verde. La scuola come terreno di scontro tra potere e pensiero critico. Il cuore pulsante della narrazione cinematografica proposta dal regista e sceneggiatore Segre risiede nell’osservazione diretta di un sistema educativo trasformato dal conflitto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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