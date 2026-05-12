Una tempesta improvvisa ha colpito Verona, raggiungendo raffiche di 127 kmh. La forza del vento ha abbattuto 47 alberi in diverse zone della città e causato danni ai tetti di alcune abitazioni e edifici pubblici. I sensori installati vicino all’Arena hanno registrato la velocità del vento, contribuendo a monitorare l’evento. La situazione ha provocato disagi e interruzioni alla viabilità locale.

? Domande chiave Come hanno fatto i sensori dell'Arena a rilevare la velocità?. Quali zone della città sono state colpite dai danni ai tetti?. Perché i sistemi di allerta meteorologica non hanno dato preavviso?. Quando riapriranno i parchi cittadini dopo la chiusura per sicurezza?.? In Breve Dodici squadre di Protezione civile e dodici pattuglie della Polizia Locale hanno operato.. Amia ha impiegato dieci squadre operative con tre piattaforme e quattro furgoni con ragno.. Confagricoltura segnala danni alle colture per venti fino a 91 kmh e grandine.. Chiusi i parchi cittadini per 47 alberi abbattuti e 93 segnalazioni di rami.. Il vento ha soffiato a 127 chilometri all’ora ieri, lunedì 11 maggio, tra le 18:10 e le 18:25, travolgendo Verona con una violenza che ha lasciato 47 alberi abbattuti e decine di strade bloccate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, bufera improvvisa a 127 km/h: 47 alberi giù e caos in città

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