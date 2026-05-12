Verifiche sullo sparo che ha ucciso il giovane maresciallo | indagine nelle mani dei Ris
Le autorità hanno affidato ai Ris di Parma le indagini sul colpo di arma da fuoco che ha causato la morte di un giovane maresciallo all’interno della caserma dei carabinieri di La Spezia. L’incidente si è verificato nella struttura militare, senza dettagli ufficiali sulle circostanze. Le verifiche sono ora in corso per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità legate all’accaduto.
Incarico ai Ris di Parma per far luce sullo sparo che ha tolto la vita a Giovanni Sparago, giovane maresciallo di Curti morto nella caserma dei carabinieri di La Spezia. Il pubblico ministero Monica Burani, del tribunale del capoluogo ligure e titolare dell'inchiesta, ha conferito l’incarico.🔗 Leggi su Casertanews.it
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