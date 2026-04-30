Ventenne ucciso a Napoli resta in cella il 23enne che sparò

Il tribunale del Riesame di Napoli ha deciso di mantenere in carcere il giovane di 23 anni accusato di aver sparato, provocando la morte di un ventenne. La decisione è arrivata dopo aver esaminato le motivazioni delle accuse e i risultati delle indagini preliminari. La vittima aveva 20 anni e l’incidente è avvenuto nel centro della città. La notizia ha suscitato reazioni tra i residenti e le autorità locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la misura cautelare del carcere nei confronti di Francesco Pio Autiero, 23 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio di Fabio Ascione, 20 anni, ucciso con un colpo di pistola al torace nella notte del 7 aprile, nel quartiere Ponticelli di Napoli. Gli avvocati di Autiero Sara Piccini e Leopoldo Perone avevano formulato al giudice la richiesta di riqualificazione del reato di omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo. L’ omicidio di Ascione, estraneo a contesti criminali, fu preceduto da un conflitto a fuoco tra gruppi malavitosi rivali che videro protagonista proprio Autiero.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ventenne ucciso a Napoli, resta in cella il 23enne che sparò 20enne ucciso in agguato a Napoli. Il killer ha sparato da uno scooter. Notizie correlate Vigile del fuoco ucciso, il buttafuori resta in cella. I giudici: "Indole impulsiva e violenta"Come riporta RiminiToday, i giudici del Tribunale della Libertà hanno respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dagli avvocati di Klajdi... Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliNapoli, 7 aprile 2026 – Agguato all’alba di oggi a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ventenne ucciso a Napoli, il gip: l’omicidio di Ascione in preda a delirio di onnipotenza; Cagliari, 23enne ucciso con un colpo di pistola; Fabio Ascione ammazzato per sbaglio, testimone contro killer: spari ad altezza d’uomo; Il padre del ventenne ucciso a Caserta: Pugnalato dall'amico, mi scrisse che mio figlio era a Roma. Ventenne ucciso a Napoli, in un video gli ultimi attimi della sua vitaNelle immagini sono immortalati gli ultimi minuti prima di essere colpito a morte. Poco dopo esce, in mano le sigarette. La vittima entra nel bar dove incrocia Francesco Pio Autiero, 23 anni, nipote d ... tg24.sky.it Ventenne ucciso a Napoli, il gip: l’omicidio di Ascione in preda a delirio di onnipotenza«È stata una cosa accidentale», ha messo a verbale l’indagato, adesso in carcere con l’accusa di omicidio volontario. Ma per il giudice Giovanni De Angelis, in quel momento Autiero era «in preda a un ... napoli.repubblica.it Ha confessato l'amico di Vincenzo Iannitti: ha ucciso il ventenne e l'ha lanciato dal terrazzo nel cortile interno nascondendo il corpo - facebook.com facebook