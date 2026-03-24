A Sant’Angelo a Cupolo si è tenuta una cerimonia ufficiale per ricordare il Maresciallo Pepicelli, ucciso nelle Fosse Ardeatine. Durante l’evento è stata consegnata la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria. La commemorazione ha coinvolto le autorità locali e i cittadini, che hanno partecipato alla cerimonia presso il luogo simbolico.

Questa mattina, a Sant’Angelo a Cupolo, si è svolta la cerimonia in ricordo del Maresciallo d’alloggio Francesco Pepicelli, decorato della Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”.Nato a Sant’Angelo a Cupolo nel 1906, aveva cominciato la carriera nel 1926 come volontario nella Legione dei Reali Carabinieri di Roma. Promosso Vicebrigadiere nel 1934, l’anno dopo fu mobilitato in Africa Orientale. Rimpatriato nel 1938 e promosso Brigadiere, Pepicelli comandò diverse Stazioni dei Carabinieri nel Lazio, sino a che, nel 1940, fu chiamato alla segreteria del Capo di Stato Maggiore dell’Arma e promosso Maresciallo d’alloggio. Subito dopo l’8 settembre 1943, prese parte alla Guerra di liberazione nelle file della Resistenza romana, operando con la formazione partigiana “Generale Caruso”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sant’Angelo a Cupolo ricorda il Maresciallo Pepicelli, ucciso nelle Fosse Ardeatine

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