Verifica ad una svolta nuove consapevolezze nel Pd | Accelereremo questa pantomima è durata fin troppo

Nel dibattito politico locale, il Partito Democratico si prepara a cambiare passo, affermando che è arrivato il momento di accelerare. La decisione di evitare ulteriori tentennamenti deriva dalla convinzione che protrarre la situazione attuale non porti benefici a nessuno. La volontà di staccare la spina a un lungo periodo di stallo si traduce in una nuova consapevolezza interna, con l’obiettivo di dare una svolta al percorso politico in vista delle prossime scadenze amministrative.

Staccare la spina non conviene a nessuno. È questa, alla fin fine, la vera ‘spinta di Archimede’ del campo largo al Comune di Foggia. Sotto sotto, lo sa anche la sindaca Maria Aida Episcopo, che non ha bisogno di prendere in mano il pallottoliere. Lei già dal 29 aprile, prima ancora che Pd e M5S.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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