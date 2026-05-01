Nel suo romanzo, l’autrice svela le vicende di una donna di 49 anni che risiede a Stoccolma, lavora nel settore del traffico e ha due figli ormai adulti a cui è poco presente. La storia si concentra sulle sue giornate e sulle relazioni familiari, offrendo uno sguardo sulla vita quotidiana di una donna con un passato complicato e un matrimonio ormai in crisi. La narrazione si svolge senza particolari colpi di scena o approfondimenti psicologici complessi.

Agneta Söderström ha quarantanove anni, vive a Stoccolma, lavora all’ufficio del traffico, ha due figli adulti che la ignorano per gran parte del tempo e un marito con cui la passione è finita da tempo. La scintilla narrativa dietro l’innesto de Il caffè della pazza gioia arriva da un annuncio sul giornale: una famiglia svedese in Provenza cerca una ragazza alla pari per occuparsi di un bambino. Agneta, fresca di licenziamento, decide di rispondere. Per lei, che ha sempre avuto paura a girare da sola, questo è un modo per affrontare una volta per tutte le sue insicurezze, andando contro anche al parere contrario del suo compagno. Arrivata in loco, scopre che il bambino non è un bambino.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Il caffè della pazza gioia: dal romanzo una commedia fin troppo semplice – Recensione

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