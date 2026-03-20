Le parole della parità | tra pregiudizi e nuove consapevolezze

Tra i giovani è emersa una diffusa mancanza di chiarezza sui termini “maschilismo” e “femminismo”. Molti non conoscono nel dettaglio i loro significati e spesso confondono le due parole. Questa situazione evidenzia come ancora ci siano difficoltà nel comprendere appieno le differenze tra i concetti legati alla parità di genere. La questione è al centro di diverse discussioni tra i giovani.

Tra noi giovani è emerso un problema: la scarsa conoscenza del reale significato di termini come “ maschilismo ” e “ femminismo ”. Quando abbiamo iniziato ad affrontare questi temi a scuola, molti di noi ragazzi, spinti da un istintivo senso di appartenenza al proprio genere, si sono inizialmente dichiarati “maschilisti”. Solo quando la professoressa ha scritto le definizioni alla lavagna, abbiamo capito quanto le parole possano trarre in inganno. Esiste un pregiudizio diffuso nei confronti del femminismo, spesso associato a forme di protesta ritenute esagerate. Questo errore di valutazione non riguarda solo noi, ma coinvolge molti adulti. Oggi dichiararsi femministi è difficile: i ragazzi temono di essere insultati o etichettati, mentre le ragazze vengono spesso accusate di voler prevalere sugli uomini o, peggio, di odiarli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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