Nel XIX secolo, il verde di Parigi era un pigmento molto usato, ma conteneva una sostanza altamente tossica. Questa colorazione, molto popolare tra artisti e industrie, si otteneva attraverso un ingrediente che, successivamente, si è rivelato pericoloso per la salute. Nonostante i rischi noti, il colore rimase in uso per diversi decenni. Solo in seguito si scoprì che le sue componenti potevano causare problemi di salute anche gravi.

Diventano finalmente disponibili sfumature accese e brillanti prima impensabili, come il magenta, il rubino e, appunto, lo smeraldo. Indossarli, dunque, significava essere al tempo stesso alla moda e al passo con i tempi. Ma anche esporsi a un notevole pericolo: l'industria, infatti, a quei tempi, stava muovendo i primi passi e non sempre produceva risultati. sicuri. È il caso di questa particolare tonalità di verde, la cui scoperta è dovuta inizialmente gli esperimenti sull'arsenico condotti dallo scienziato Carl Scheele nel 1775. La colorazione fu utilizzata inizialmente per le belle arti, ed era amatissima da pittori come Turner e Manet, che l'avevano spesso impiegata per realizzare alcuni dei loro capolavori.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Verde di Parigi: sapete che nell'Ottocento questo colore sarebbe stato letale?

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