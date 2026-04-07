A Crema, un ragazzo di 20 anni è deceduto a seguito di un'aggressione con una spranga avvenuta in circostanze ancora da chiarire. Secondo quanto riferito, la vittima sarebbe stata colpita da un minorenne in un episodio che sembra collegato a una disputa tra giovani. La polizia sta indagando sull’accaduto per ricostruire i dettagli della vicenda e identificare i responsabili.

Tragedia a Crema, in provincia di Cremona, dove un ragazzo di 20 anni è morto a causa delle ferite riportate nel corso di un pestaggio shock. Il giovane, di origine straniera, era stato aggredito – probabilmente a sprangate – ieri sera in strada, nella zona di san Bernardino. Sul posto erano arrivati i soccorsi, ma la situazione era subito apparsa disperata e, purtroppo, trasportato in ospedale in codice rosso, dopo aver lottato tra la vita e la morte, il ragazzo è spirato. Immediatamente dopo questa brutale aggressione, i carabinieri del Comando Compagnia di Crema, i militari del Nucleo Investigativo e la Scientifica, si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica del delitto e trovare l’aggressore. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tragedia a Crema: ventenne ucciso a sprangate. A colpirlo sarebbe stato un diciassettenne nell’ambito di un presunto regolamento di conti

Aggressione choc per strada a Crema: ventenne ucciso a sprangateUn episodio di violenza ai danni di un giovanissimo a Crema, in provincia di Cremona.

Giovane ucciso a sprangate a Crema: caccia al presunto aggressoreABBONATI A DAYITALIANEWS Brutale aggressione nella notte Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita a Crema, in provincia di Cremona, nella tarda serata...

Argomenti più discussi: Ragazzo di 20 anni pestato a morte a Crema, colpito con una spranga. Il sospettato è un 17enne; Cremona 20enne ucciso in strada | trovato il responsabile.

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Al Lago di Braies si è sfiorata la tragedia: 5 turisti sono finiti nelle acque gelide dopo il cedimento del ghiaccio. E mentre i soccorsi erano in corso, altri continuavano a camminare lì sopra. Una follia. La sicurezza viene prima di tutto. Sempre. x.com