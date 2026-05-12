Vento forte nuova giornata di allerta | raffiche fino a 88 chilometri in Appennino

Martedì 12 maggio una nuova giornata di allerta meteo riguarda diverse aree del territorio, con particolare attenzione al vento forte. Le raffiche, che possono raggiungere i 88 chilometri all'ora, interessano sia le zone di pianura che le aree collinari e montane. L’allerta di colore giallo è stata diramata per segnalare il rischio legato alle condizioni atmosferiche, che interessano un ampio territorio.

Oggi, martedì 12 maggio, è una nuova giornata di allerta meteo per il forte vento. L'allerta, di colore giallo per il nostro territorio, riguarda sia le zone di pianura, sia la collina e la montagna. Nel pomeriggio di lunedì 11 maggio a Pozzo di Castrignano è stata registrata la velocità record.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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