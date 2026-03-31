Allerta meteo gialla per vento forte a Milano | possibili raffiche fino a 90 chilometri orari
Dalle 6 di questa mattina, martedì 31 marzo 2026, è in vigore un’allerta gialla per vento forte a Milano. Sono previste raffiche che potrebbero raggiungere i 90 chilometri orari. La protezione civile ha diffuso l’allerta per tutta la giornata, invitando a prestare attenzione alle condizioni atmosferiche. La città si sta preparando alle possibili conseguenze di un vento intenso.
Dalle 6 del mattino di oggi, martedì 31 marzo 2026, è scattata l'allerta gialla per vento forte a Milano. Durerà fino alla mezzanotte di oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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