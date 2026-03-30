Nella regione Lombardia si registra ancora vento forte, con raffiche che possono raggiungere i 90 kmh. Le autorità hanno emesso una nuova allerta meteorologica per alcune zone, dove si prevedono condizioni di vento intenso nelle prossime ore. La situazione è monitorata per valutare eventuali interventi o misure di sicurezza.

Il vento non sembra proprio voler abbandonare la Lombardia, tanto che nelle prossime ore è prevista una nuova allerta meteo proprio per forti raffiche, che interesseranno in particolare alcune aree della regione. Ma partiamo dal fronte meteo, con gli scenari tra oggi e domani, martedì 31 marzo. Nella serata di oggi persisterà una ventilazione sostenuta da Nord in montagna, con possibili effetti favonici in valle e sui settori occidentali di pianura, ma meno intensa e meno estesa alle quote minori. Sui settori alpini, prealpini e di pianura centro-occidentali saranno possibili locali raffiche oltre i 60 kmh. Un albero caduto sulle auto posteggiate in viale Papiniano a Milano, 26 marzo 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Non c’è tregua, ancora vento forte in Lombardia: nuova l’allerta meteo, raffiche fino a 90 km/h. Le zone più a rischio

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