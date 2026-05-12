Vento forte 50-70km h pioggia grandine e allerta gialla in Piemonte | previsioni e zone coinvolte

Oggi in Piemonte si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con vento forte tra i 50 e i 70 kmh, pioggia e grandine. L’allerta gialla riguarda le zone delle pianure settentrionali e l’Alessandrino, secondo le valutazioni di Arpa Piemonte. Da martedì 12 maggio, la depressione si sposterà verso est, portando venti di foehn più intensi e condizioni di maltempo su alcune aree del territorio.

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Dopo le valutazioni emesse ieri da Arpa Piemonte restituivano per la giornata un quadro caratterizzato da allerta gialla per temporali sulle zone pianure settentrionali e su Alessandrino, da oggi, martedì 12 maggio, l'allontanamento verso est della depressione determinerà venti forti di foehn da.🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vento forte in Toscana: allerta gialla giovedì 30. Le zone a rischioFIRENZE – Un afflusso di aria fredda è in arrivo domani, giovedì 30 aprile 2026, sulla Toscana. Vento forte in Toscana: allerta gialla prorogata a stasera. Le zone interessateFIRENZE – Estesa fino alle 20 di oggi, venerdì 1° maggio 2026 , l’allerta gialla per vento in corso sullaToscana centro-settentrionale. Argomenti più discussi: Vento forte (50-70km/h), pioggia, grandine e allerta gialla in Piemonte: previsioni e zone coinvolte; Vento forte in Toscana, codice giallo mercoledì 18 marzo; Meteo, allerta vento sul territorio della Città metropolitana di Firenze; Raffiche fino a 90 km/h sul Lago di Como: scattano tre allerte meteo della protezione civile. Vento forte (50-70km/h), pioggia, grandine e allerta gialla in Piemonte: previsioni e zone coinvolteLe valutazioni emesse lunedì 11 maggio 2026 alle 12.15 da Arpa Piemonte restituiscono, per oggi, un quadro caratterizzato da allerta gialla per temporali con possibili grandinate, forti raffiche di ve ... torinotoday.it