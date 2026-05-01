Vento forte in Toscana | allerta gialla prorogata a stasera Le zone interessate

Una perturbazione sta portando venti intensi in Toscana, con un’allerta gialla che è stata prorogata fino alle ore 20 di oggi, venerdì 1° maggio 2026. La zona interessata comprende la parte centro-settentrionale della regione, dove sono previste raffiche di vento che potrebbero causare disagi. Le autorità hanno mantenuto l’allerta per monitorare la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

FIRENZE – Estesa fino alle 20 di oggi, venerdì 1° maggio 2026, l’allerta gialla per vento in corso sullaToscana centro-settentrionale. Il vento di grecale che soffia in queste ore sulla Toscana proseguirà lungo il corso della giornata, in particolare sulle aree centrali-settentrionali. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vento forte in Toscana: allerta gialla prorogata a stasera. Le zone interessate Notizie correlate Vento forte in Toscana, prorogata l’allerta gialla. Raffiche di grecale sulle zone centraliFirenze, 1 maggio 2026 – Prosegue l’allerta vento in Toscana, prorogata fino alle 20 di stasera. Vento forte in Toscana: allerta gialla giovedì 30. Le zone a rischioFIRENZE – Un afflusso di aria fredda è in arrivo domani, giovedì 30 aprile 2026, sulla Toscana. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Allerta meteo in Toscana, 1° maggio con vento forte. Bollino rosso per gli incendi; Primo maggio in allerta meteo per la Toscana, codice giallo per vento; Vento forte in Toscana: allerta gialla giovedì 30. Le zone a rischio; Allerta Meteo Toscana, 1° Maggio con vento forte: ecco dove. Vento forte in Toscana: allerta gialla prorogata a stasera. Le zone interessateEstesa fino alle 20 di oggi, venerdì 1° maggio 2026 , l'allerta gialla per vento in corso sulla Toscana centro-settentrionale. Il vento di grecale che soffia in queste ore sulla Toscana proseguirà lun ... firenzepost.it Vento forte in Toscana, prorogata l’allerta gialla. Raffiche di grecale sulle zone centraliProprio il vento ha rappresentato uno dei principali problemi nella gestione del vasto incendio divampato nei giorni scorsi sul monte Faeta, a cavallo tra le province di Pisa e di Lucca ... lanazione.it Vento forte e disagi: scatta l’allerta su strade e centri abitati https://www.calabrianews24.com/news/470102740486/vento-forte-e-disagi-scatta-l-allerta-su-strade-e-centri-abitatiutm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr-auto facebook L’allerta meteo gialla per forte vento, già in vigore per tutta la giornata di giovedì 30 aprile, proseguirà dalle 10 alle 18 anche nella giornata di venerdì primo maggio. x.com