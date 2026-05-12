Vento e sciopero a Peretola saltano 36 voli Giornata complicata nello scalo fiorentino

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Peretola, ieri, sono stati cancellati 36 voli a causa di condizioni di vento e di uno sciopero degli addetti ai servizi dell’Enav e di Easyjet. La giornata ha visto numerosi disagi per i passeggeri, con le operazioni di volo influenzate dalle proteste e dal maltempo. Lo sciopero, iniziato alle 10 e terminato alle 18, ha coinvolto il personale di assistenza al volo, contribuendo ai problemi nello scalo fiorentino.

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Diversi i disagi in Toscana per chi doveva spostarsi in aereo nella giornata di ieri, tra il meteo, lo sciopero degli addetti ai servizi dell’Enav, Ente nazionale assistenza al volo e di Easyjet, con astensione dal lavoro iniziata alle 10 di ieri e che è terminata alle 18. Se a Pisa soltanto un volo è stato cancellato, a Firenze sono saltati ben 36 voli (18 arrivi e 18 partenze): va però precisato che ci sono stati problemi per l’agitazione, ma pure per le precarie condizioni meteorologiche a Firenze. Tra questi, per le partenze, sono saltati ad esempio i voli per Stoccolma, Francoforte, Zurigo, Vienna, Amsterdam, Roma, Londra, Monaco di Baviera.🔗 Leggi su Lanazione.it

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