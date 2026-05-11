Jannik Sinner soddisfatto | Ho gestito bene una giornata complicata per il vento
Jannik Sinner ha conquistato il passaggio agli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia dopo aver battuto in modo netto il suo avversario con i punteggi di 6-2 e 6-0 in poco più di un’ora. Durante la partita ha dichiarato di aver gestito bene una giornata caratterizzata dalla presenza di vento. La sua vittoria lo colloca tra i giocatori qualificati per il prossimo turno del torneo.
Jannik Sinner continua la sua marcia agli Internazionali d’Italia e vola agli ottavi di finale dopo il netto successo contro Alexei Popyrin, travolto 6-2, 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Una prova di forza dell’azzurro, bravo ad adattarsi alle condizioni complicate del Centrale e a prendere il controllo del match fin dai primi scambi. Nel post partita, Sinner ha analizzato soprattutto l’impatto del vento sulla sfida e la sua capacità di trovare le giuste contromisure tattiche: “ Oggi c’era tanto vento, le condizioni non sono state semplici. La percentuale al servizio non è stata altissima, ma ho risposto bene sulla seconda. Sento che sto facendo bene quello che devo, ma con questo vento è difficile e ho cercato il serve and volley.🔗 Leggi su Oasport.it
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