Jannik Sinner ha conquistato il passaggio agli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia dopo aver battuto in modo netto il suo avversario con i punteggi di 6-2 e 6-0 in poco più di un’ora. Durante la partita ha dichiarato di aver gestito bene una giornata caratterizzata dalla presenza di vento. La sua vittoria lo colloca tra i giocatori qualificati per il prossimo turno del torneo.

Jannik Sinner continua la sua marcia agli Internazionali d’Italia e vola agli ottavi di finale dopo il netto successo contro Alexei Popyrin, travolto 6-2, 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Una prova di forza dell’azzurro, bravo ad adattarsi alle condizioni complicate del Centrale e a prendere il controllo del match fin dai primi scambi. Nel post partita, Sinner ha analizzato soprattutto l’impatto del vento sulla sfida e la sua capacità di trovare le giuste contromisure tattiche: “ Oggi c’era tanto vento, le condizioni non sono state semplici. La percentuale al servizio non è stata altissima, ma ho risposto bene sulla seconda. Sento che sto facendo bene quello che devo, ma con questo vento è difficile e ho cercato il serve and volley.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner soddisfatto: “Ho gestito bene una giornata complicata per il vento”

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