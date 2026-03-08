Indagini all'ospedale Monaldi una mamma | Mia figlia morta dopo il trapianto di cuore come Domenico
Una donna ha scritto al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli riferendo che sua figlia, deceduta a marzo 2023, è morta dopo aver subito un trapianto di cuore presso l'ospedale Monaldi. La donna ha menzionato anche che la figlia è deceduta nello stesso ospedale di un'altra persona chiamata Domenico, coinvolta in un procedimento legale. Le autorità stanno conducendo indagini in merito alla vicenda.
Una donna ha scritto al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli che sua figlia è morta a marzo 2023 dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi. Come accaduto per il piccolo Domenico, anche in quel caso il cuore era stato trasportato in un contenitore non di ultima generazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cuore “bruciato” nel trapianto del bimbo all’ospedale Monaldi, la Regione Campania dispone una ispezioneCaso Monaldi, il governatore Roberto Fico prende posizione: "È una vicenda gravissima e dolorosissima su cui andrà fatta piena luce".
“Sono stata con lui fino all’ultimo”: il saluto della mamma a Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto di cuoreIl piccolo Domenico è morto questa mattina, due mesi dopo il trapianto di cuore fallito.
