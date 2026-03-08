Indagini all'ospedale Monaldi una mamma | Mia figlia morta dopo il trapianto di cuore come Domenico

Una donna ha scritto al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli riferendo che sua figlia, deceduta a marzo 2023, è morta dopo aver subito un trapianto di cuore presso l'ospedale Monaldi. La donna ha menzionato anche che la figlia è deceduta nello stesso ospedale di un'altra persona chiamata Domenico, coinvolta in un procedimento legale. Le autorità stanno conducendo indagini in merito alla vicenda.