Venezuela Trump | Sto considerando di renderlo 51esimo Stato

Donald Trump ha dichiarato di essere seriamente interessato all’ipotesi di rendere il Venezuela il 51esimo Stato degli Stati Uniti. Questa affermazione si aggiunge ad altre proposte di acquisizione di territori come Groenlandia e Canada. Le sue parole sono state riportate da fonti di agenzia, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali sulla possibilità di un'eventuale decisione. La questione ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori politici.

(Adnkronos) – Non solo Groenlandia e Canada. Donald Trump ha detto di stare "seriamente considerando" l'idea di rendere il Venezuela il 51esimo Stato americano. In un'intervista a Fox News, il presidente statunitense ha affermato che il "Venezuela ama Trump" e ha ricordato che il Paese latinoamericano ha risorse petrolifere pari a 40 trilioni di dollari. Non. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Venezuela, Donald Trump: Attaccheremo di nuovo se necessario

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