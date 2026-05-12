Il presidente americano ha dichiarato di valutare seriamente la possibilità di rendere il Venezuela il 51esimo Stato degli Stati Uniti. La sua affermazione è stata rilasciata durante un’intervista a un giornalista di Fox News, in cui ha anche affermato che i venezuelani apprezzerebbero questa eventualità. Questa proposta ha attirato l’attenzione sull’ipotesi di un’integrazione più stretta tra i due paesi.

Il presidente americano Donald Trump torna a parlare del Venezuela che considera “seriamente” come 51esimo Stato degli Usa, come ha dichiarato a un giornalista di Fox News, aggiungendo che i venezuelani “lo adorano”. Non è tardata ad arrivare la replica di Delcy Rodriguez, diventata presidente venezuelana ad interim dopo che le forze speciali Usa hanno catturato nel blitz del 3 gennaio Nicolas Maduro di cui era la vice. Il Venezuela “non ha mai considerato” la possibilità di diventare il 51mo Stato americano, ha detto. La cosa, ha spiegato Rodriguez rispondendo ai giornalisti all’Aja, “non verrebbe mai presa in considerazione perché” “noi donne e uomini venezuelani abbiamo amiamo il nostro processo d’indipendenza, amiamo i nostri eroi e le nostre eroine dell’indipendenza”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump torna a parlare del Venezuela: “Valuto seriamente di rendere il Paese il 51esimo Stato Usa”

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