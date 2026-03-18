Il Venezuela batte gli Stati Uniti ed è campione del mondo di baseball | per Trump è il 51° stato

Il Venezuela ha vinto la finale del 'World Baseball Classic' a Miami, battendo gli Stati Uniti 3-2 e diventando campione del mondo. La partita si è conclusa con il risultato di 3-2 a favore della squadra venezuelana, che ha conquistato il titolo internazionale. La notizia ha suscitato molte reazioni, incluso un commento di un ex presidente statunitense che ha definito il Venezuela

Il Venezuela ha battuto a Miami 3-2 gli Stati Uniti nella finale del 'World Baseball Classic', diventando campione del mondo. Un successo che ha dato occasione a Donald Trump per suggerire con una battuta che il Paese sudamericano dovrebbe diventare il "51° stato" degli USA. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Gli Stati Uniti, Trump e quell’enorme interesse per il petrolio del VenezuelaCome diverse persone hanno avuto modo di notare, nel corso della conferenza stampa tenuta da Donald Trump dopo la cattura di Nicolás Maduro, il... Come è stato possibile che l’Italia del baseball abbia vinto contro gli Stati Uniti ai MondialiA Houston l'Italia batte 8-6 gli USA regalandosi una vittoria storica al World Baseball Classic 2026 e piegando una squadra piena di stelle MLB. Tutti gli aggiornamenti su Stati Uniti Temi più discussi: Baseball, il Venezuela batte gli Usa e vince per la prima volta il World Classic; L'Italia cede al Venezuela, la storica semifinale di baseball finisce 4-2; Italia da leggenda: battuti 8-6 gli Stati Uniti al World Baseball Classic; Italia in semifinale al World Baseball Classic 2026 contro il Venezuela: programma, orario e dove vedere la partita in diretta. Venezuela, è un trionfo storico: batte gli Usa 3-2 e conquista per la prima volta il World Classic!Il Venezuela ha vinto per la prima volta il World Baseball Classic, battendo gli Stati Uniti 3-2 grazie al doppio decisivo di Eugenio Suarez al nono inning. Nessuno credeva nel Venezuela, ma ora abbi ... tuttosport.com L'Italia cede al Venezuela, la storica semifinale di baseball finisce 4-2La Nazionale delle meraviglie si ferma dopo aver battuto Stati Uniti e Porto Rico. Il Venezuela va in finale ... rainews.it Fanno discutere negli Stati Uniti le dichiarazioni di Donald Trump, che ha affermato che un presidente non dovrebbe avere disturbi dell’apprendimento, prendendo di mira il governatore della California, Gavin Newsom, e la sua dislessia. Parlando ai giornalisti - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Lo shock petrolifero seguito all'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran "è uno degli eventi peggiori che si possano immaginare per la democrazia", dice il premio Nobel per l'Economia in un'intervista all' #ANSA x.com