In Venezuela, la presidente ha annunciato a Caracas un nuovo piano che prevede la privatizzazione di alcuni asset pubblici. La decisione riguarda diverse aziende statali e mira a riorganizzare il settore economico del paese. La proposta è stata comunicata ufficialmente durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di attuazione. La notizia ha suscitato reazioni miste tra gli osservatori internazionali.

? Cosa sapere La presidente Rodriguez annuncia a Caracas un piano di privatizzazioni per gli asset pubblici.. La commissione speciale valuterà le imprese per attirare nuovi capitali nel settore energetico.. Caracas avvia una trasformazione radicale del proprio sistema economico con un piano di privatizzazioni che tocca settori chiave, dopo la cattura di Maduro da parte degli Stati Uniti avvenuta all’inizio dell’anno. La decisione, comunicata dalla presidente ad interim Rodriguez durante il suo primo discorso ufficiale alla nazione, segna l’apertura verso un modello basato su nuovi flussi di capitali e sulla gestione privata di numerosi asset pubblici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezuela, svolta economica: il piano per privatizzare lo Stato

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