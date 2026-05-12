Venezia è diventata una città ostaggio dei Pro Pal. Ieri Francesca Albanese, la relatrice Onu per la Palestina, è stata accolta con tutti gli onori all'Università Ca' Foscari per una conferenza intitolata "Una Nakba senza fine. Economia e diritti violati in Palestina" con la partecipazione di Anna Comacchio, direttrice della Venice School of Management. L'evento è stato l'occasione per presentare gli ultimi due rapporti pubblicati dall'Albanese Dall'economia dell'occupazione all'economia del genocidio e Tortura e genocidio. È importante sottolineare che la relatrice Onu è intervenuta in un'iniziativa con il logo ufficiale dell'ateneo e con i vertici della Ca' Foscari a testimonianza del carattere ufficiale della conferenza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Venezia pro Pal, Albanese ospite d'onore

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