Recentemente a Napoli è comparso un murales firmato dall’artista noto come Jorit, che si identifica come “putiniano” e ha espresso sostegno a Francesca Albanese, rappresentante dell’ONU per Gaza. La figura di Albanese, nota per aver ironizzato sulla vita dei napoletani, ha ricevuto ora un’omaggio visivo nella città partenopea, nonostante i suoi commenti critici sulla vita lavorativa a Milano. La presenza del murales ha suscitato attenzione tra i residenti e gli appassionati di street art.

“Milano non è Napoli, lì ci pensano che si devono svegliare alle 6 per lavorare”, aveva detto, qualche tempo fa, Francesca Albanese, la rappresentante dell’Onu per Gaza, con simpatie per Hamas, omaggiata dalla stessa città sulla quale aveva ironizzato, con il più classico dei luoghi comuni. E a chi è stato affidato il murales della Albanese che da ieri fa brutta mostra di sé a Napoli? Al graffitaro “putiniano” Jorit, che ormai sta riempendo la città di obbrobri sfregiati, adeguatamente remunerato, nella suggestione di qualcuno, a cominciare dal sindaco Manfredi, che ci si trovi al cospetto di un grande artista. Lo street artist che si era...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ironizzò sui napoletani, ma a Napoli spunta il murales per la pro-Pal Albanese: è firmato dal “putiniano” Jorit

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Albanese, Salis, Askatasuna: da Pro-Pal a Pro-Iran in poche ore. Sinistra ancora ambigua e divisaSempre contro l’occidente, sempre dalla parte del fondamentalismo: è questo il pensiero che emerge dalla rete e da molti commentatori e osservatori,...