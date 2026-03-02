Albanese Salis Askatasuna | da Pro-Pal a Pro-Iran in poche ore Sinistra ancora ambigua e divisa

Negli ultimi giorni sono emersi cambiamenti significativi nelle posizioni di alcuni gruppi e commentatori, con alcuni che sono passati dal sostenere il movimento pro-Palestina a mostrare solidarietà con l’Iran. La rete e diversi analisti evidenziano una posizione ancora ambigua e divisa all’interno della sinistra, che si mantiene critica nei confronti dell’Occidente e vicina al fondamentalismo, in particolare nel contesto della morte del leader iraniano.

Sempre contro l'occidente, sempre dalla parte del fondamentalismo: è questo il pensiero che emerge dalla rete e da molti commentatori e osservatori, dopo aver letto le prime reazioni extra-politiche alla notizia della morte del dittatore Ali Khamenei. È il fatto che scuote il Medio Oriente e costringe governi e opposizioni a prendere posizione. E in pochissime ore, in Italia il movimento pro Pal, cambia rapidamente registro. Non più solo Hamas. Ora l'asse è direttamente con gli ayatollah. Albanese grida all'imperialismo. Una delle prime ad intervenire, nemmeno a dirlo, è Francesca Albanese, r elatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati sulla quale in molti, compresa la Francia di Macron, hanno evocato le dimissioni: «Vi avevamo avvisati», scrive su X.