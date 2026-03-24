Finto addetto comunale propone bonus bollette e sussidi scatta l' allarme

Di recente, un cittadino ha segnalato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Portogruaro di aver ricevuto telefonate da parte di un individuo che si presentava come addetto comunale. L’operatore proponeva bonus per le bollette e sussidi, affermando falsamente di un accordo tra il Comune e una società di energia. La questione è ora oggetto di attenzione da parte delle autorità locali.

Il Comune di Portogruaro ha lanciato l'allarme. Il riferimento del truffatore è ai rincari dovuti alla guerra in Iran e in particolare a un accordo tra la stessa società e l'ente pubblico In questi giorni è giunta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Portogruaro una segnalazione relativa alla presenza di telefonate alla cittadinanza da parte di un operatore che informava l'utenza di un fantomatico accordo tra il Comune di Portogruaro e una società di luce e gas. Il riferimento è ai rincari dovuti alla guerra in Iran e in particolare a un accordo tra la stessa società e l'ente pubblico per bonus in bolletta e altri sussidi economici per ridurre l'importo di spesa. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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