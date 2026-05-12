Venezia il PD propone | 300 parcheggi a Piazzale Roma per residenti
Il Partito Democratico di Venezia ha presentato una proposta per realizzare 300 posti auto riservati ai residenti nel Piazzale Roma. La proposta riguarda l'assegnazione di spazi di sosta specifici per i residenti, con l'obiettivo di migliorare la vivibilità nell'area. La proposta si inserisce nel dibattito sulla futura gestione della viabilità in città e sulla possibile introduzione di una Zona Logistica Semplificata. Restano da capire gli effetti pratici sulla viabilità e chi potrebbe beneficiare direttamente di questa riconversione.
? Domande chiave Come cambierebbe la viabilità con la nuova Zona Logistica Semplificata? Chi trarrebbe vantaggio diretto dalla riconversione dei 300 posti auto? Perché l'amministrazione è accusata di non gestire la pressione turistica? Quali conseguenze avrà questa misura sulla mobilità dei lavoratori locali??? In Breve Proposta ZLS per regolare gli accessi stradali verso la laguna veneziana. Destinazione di 300 posti auto a residenti e lavoratori del comune. Critiche all'amministrazio .🔗 Leggi su Ameve.eu
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