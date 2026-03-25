Pomezia nuovi parcheggi a piazzale delle Regioni dopo il sopralluogo con Comune e residenti

A Pomezia, nel quartiere Colle Fiorito, il comparto di Piazzale delle Regioni è stato oggetto di un sopralluogo congiunto tra le autorità comunali e il Comitato dei residenti. L’incontro si è svolto nei giorni scorsi e ha coinvolto gli assessorati ai Lavori pubblici e all’Ambiente. A seguito di questa visita, sono stati pianificati interventi per la realizzazione di nuovi parcheggi nell’area.

Pomezia, 25 marzo 2026 – Nei giorni scorsi il comparto di Piazzale delle Regioni, a Pomezia, nel quartiere Colle Fiorito, è stato al centro di un sopralluogo congiunto tra gli assessorati ai Lavori pubblici e all’ Ambiente e il Comitato dei residenti. All’incontro hanno partecipato gli assessori Giuseppino Francioni e Amelia Paiano. Il sopralluogo è servito a valutare una serie di proposte di miglioramento urbano e di pubblica utilità per l’area, tra cui la necessità di una pensilina alla fermata del trasporto pubblico. Il primo risultato concreto emerso dal confronto è stato, in tempi rapidi, la realizzazione di nuovi parcheggi attraverso la segnaletica orizzontale, finora assente nella zona. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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