Piazzale Roma il Pd rilancia | Parcheggi solo per veneziani e lavoratori
Il Partito Democratico di Venezia ha presentato una proposta riguardante i parcheggi di Piazzale Roma, chiedendo che il garage comunale sia riservato esclusivamente ai residenti e ai lavoratori della città. La segretaria del partito ha annunciato questa iniziativa in occasione dell'apertura della Biennale Arte, sottolineando l’intenzione di limitare l’accesso alle aree di sosta a chi ha legami diretti con Venezia. La proposta mira a gestire meglio il flusso di veicoli nel centro storico.
Il Partito Democratico di Venezia, per bocca della sua segretaria Monica Sambo, approfitta di questi giorni, parecchio affollati, di inizio Biennale Arte, per rilanciare una proposta netta: riservare il garage comunale di Piazzale Roma ai residenti a Venezia e a chi lavora nella città insulare.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Notizie correlate
Pomezia, nuovi parcheggi a piazzale delle Regioni dopo il sopralluogo con Comune e residentiPomezia, 25 marzo 2026 – Nei giorni scorsi il comparto di Piazzale delle Regioni, a Pomezia, nel quartiere Colle Fiorito, è stato al centro di un...
Nuovo stadio, il caso dei parcheggi: "Chiarezza sul progetto del piazzale e rispetto per piscina e palestra"A fine mese il provvedimento per l’approvazione della Convenzione e del piano di gestione del nuovo stadio dell’Arezzo approderà in consiglio...
Si parla di: Rissa in piazzale Roma, scontro sulla sicurezza; La targa per Marco Pannella è un caso: il condominio la rifiuta. Ma il Comune gli dedicherà una strada.
Montanariello (PD). Approvata all’unanimità in Prima commissione la mia proposta di legge per riconoscere il carattere usurante del lavoro degli internavigatori. Un primo messaggio di compattezza da far arrivare a Roma. La soddisfazione è duplice. Non so facebook
12 MAGGIO 1977 ?? ? A Roma un proiettile uccide la studentessa Giorgiana Masi durante una manifestazione nel terzo anniversario del referendum sul divorzio. Testimonianze, foto e filmati riprendono agenti armati, in divisa e in borghese, che sparano co - reddit.com reddit
#EuropaSiamoNoi - Results on X | Live Posts & Updates x.com