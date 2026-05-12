Piazzale Roma il Pd rilancia | Parcheggi solo per veneziani e lavoratori

Il Partito Democratico di Venezia ha presentato una proposta riguardante i parcheggi di Piazzale Roma, chiedendo che il garage comunale sia riservato esclusivamente ai residenti e ai lavoratori della città. La segretaria del partito ha annunciato questa iniziativa in occasione dell'apertura della Biennale Arte, sottolineando l’intenzione di limitare l’accesso alle aree di sosta a chi ha legami diretti con Venezia. La proposta mira a gestire meglio il flusso di veicoli nel centro storico.

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