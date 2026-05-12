A Venezia, il candidato Boldrin ha criticato pubblicamente il dibattito tra due candidati, definendolo non rappresentativo della democrazia. Ha accusato un quotidiano di aver organizzato un incontro tra soltanto due dei candidati in corsa, privando così i cittadini di un confronto più ampio. Ha annunciato che si rivolgerà alle autorità competenti per segnalare la situazione.

Accuse al quotidiano per l’incontro tra soli due candidati: “Cittadini privati del confronto, ricorreremo alle sedi competenti”. “ Il Gazzettino, a pochi giorni dalle elezioni, ha organizzato un dibattito con due soli candidati, Martella e Venturini, per discutere sui programmi delle comunali di Venezia. Guarda caso parliamo dei due rappresentanti delle forze politiche che hanno governato per cinquant’ anni la città distruggendola. L’amministrazione uscente ha commesso disastri esattamente come le amministrazioni di sinistra precedenti “, lo dichiara Michele Boldrin, segretario nazionale di ORA! e candidato sindaco di Venezia, a proposito dell’incontro organizzato questo giovedì da Il Gazzettino.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Venezia, Boldrin: “Dibattito a due non rappresenta la democrazia”

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