Venezia Boldrin sfida i populismi | l’accademico punta al Comune

Michele Boldrin ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Venezia con il supporto del movimento Ora!. La sua intenzione è partecipare alle prossime elezioni amministrative per guidare il Comune, presentandosi come alternativa ai populismi. La candidatura è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel quadro delle iniziative locali per le elezioni comunali. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sul programma elettorale o sul numero di altri candidati in corsa.

Michele Boldrin scende in campo per la carica di sindaco di Venezia sotto l’egida del movimento Ora!. La candidatura nasce dalla volontà di contribuire attivamente alla città, nonostante le complicazioni fiscali legate al suo status di cittadino americano. L’accademico ha costruito la sua carriera professionale fuori dai confini nazionali. Questa scelta di rientro comporta un onere concreto: l’eventuale vittoria lo costringerebbe a versare le tasse in Italia, un aspetto che definisce privo di attrattiva economica. La decisione di candidarsi è maturata in una fase della vita caratterizzata dall’avvicinamento all’età pensionistica. Il calo del reddito derivante dall’attività di professore ha reso possibile questo passaggio verso un impegno civico basato sulla restituzione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, Boldrin sfida i populismi: l’accademico punta al Comune Trapani: Antonini sfida Tranchida e punta al ComuneValerio Antonini ha reso ufficiale la sua intenzione di candidarsi alla carica di Sindaco di Trapani, sfidando chi vedeva l’annuncio come un semplice... C'è un nuovo candidato sindaco per Venezia: è l'economista Michele BoldrinIl docente universitario, segretario nazionale di "Ora", ha sciolto le riserve in una conferenza nel centro di Mestre. Temi più discussi: Boldrin candidato sindaco a Venezia, il partito Ora! si conta ma è già scontro con Calenda; Venezia 2026, il Centro schiera Michele Boldrin: l'innovazione al centro della campagna elettorale; Anche Michele Boldrin si candida a sindaco di Venezia (con il movimento Ora); Candidati a sindaco e per il consiglio comunale: tutti i nomi ai nastri di partenza per Venezia. C'è un nuovo candidato sindaco per Venezia: è l'economista Michele BoldrinIl docente universitario, segretario nazionale di Ora, ha sciolto le riserve in una conferenza nel centro di Mestre. Guiderà una coalizione autonoma di area centrista, focalizzata su innovazione e t ... veneziatoday.it Venezia: Azione col centrodestra, Calenda litiga pure con BoldrinLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Venezia: Azione col centrodestra, Calenda litiga pure con Boldrin pubblicato il 1 Aprile 2026 a firma di Leonardo Bison ... ilfattoquotidiano.it Umana Reyer Venezia, ufficiale la firma del lungo Hason Ward #LBAMercato #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook HALF TIME Reggiana Pescara 0 - 1 (21' G. Olzer) Venezia Juve Stabia 2 - 1 (39' A. Giorgini (A), 45' L. Carissoni, 45'+3' A. Adorante) #SerieBKT #LaBChannel x.com