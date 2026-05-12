Venezia aizza il cane contro il Pd | sbranato il volantino video-choc e polemica

A Venezia, un giovane ha condiviso un video su Facebook in cui invita il suo cane a distruggere un volantino elettorale dei candidati del Pd. Nel video, il cane viene mostrato mentre sbrana il volantino, generando reazioni di sorpresa e polemiche tra gli utenti online. La scena ha suscitato discussioni sui social e ha portato a commenti contrastanti sulla vicenda.

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Scoppia la polemica a Venezia per un video pubblicato su Facebook da un giovane veneziano, in cui incita il suo cane contro un volantino elettorale dei candidati del Pd Margherita Fonte e Mattia Costantini. Nel filmato, girato in dialetto, l’uomo afferma: "Le moschee a Venezia potete metterle a casa vostra", poi aizza l’animale a mordere il volantino. "Questa è la fine che meritate, sbranati vivi", aggiunge, definendoli "topi". Il video ha suscitato immediate reazioni. Matteo Bellomo, coordinatore della campagna di Martella Sindaco, lo ha definito "una minaccia politica e personale esplicita, violenta, allucinante". Ha espresso piena solidarietà a Fonte e Costantini e ha lanciato un duro attacco politico: "Alcuni evidentemente non hanno capito cosa significhi campagna 'con il sorriso' o 'non attaccheremo mai gli avversari'".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Venezia, aizza il cane contro il Pd: sbranato il volantino, video-choc e polemica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Ubriaco fradicio, aizza il cane contro i carabinieri: militare morso a un polso Violenza durante la festa: aggredisce agenti con lo spray e aizza il cane contro i carabinieriGALATONE – Paura nella serata del 3 maggio, a Galatone, durante le celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso: i festeggiamenti sono stati... Argomenti più discussi: Venezia, aizza il cane contro un volantino del Pd: È la fine che meritate - Il video; Aizza cane contro opuscolo Pd: Meritate d'essere sbranati; Video-choc a Venezia, giovane aizza il cane contro un volantino dei candidati Pd: Meritate di finire sbranati vivi; Venezia il giovane attivista Gennari sfida l’overtourism al PD. Scoppia la polemica a Venezia per un video pubblicato su Facebook da un giovane che incita il proprio cane a mordere un volantino elettorale con i volti dei candidati Pd alle comunali, Margherita Fonte e Mattia Costantini x.com Video-choc a Venezia, giovane aizza il cane contro un volantino dei candidati PD: «Meritate di finire sbranati vivi»VENEZIA - A meno di due settimane dalle elezioni comunali scoppia la polemica attorno a un video pubblicato su Facebook da un giovane veneziano che aizza ... msn.com