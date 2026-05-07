Ubriaco fradicio aizza il cane contro i carabinieri | militare morso a un polso

Mercoledì 6 maggio a Castenedolo, i carabinieri sono intervenuti per accompagnare un cittadino ucraino del 1975 in seguito a una richiesta della Polizia Locale. L’uomo, visibilmente ubriaco, aveva un pastore tedesco che sembrava pronto a obbedire ai suoi comandi. Durante l’intervento, il militare è stato morso a un polso dal cane che l’uomo aveva aizzato contro di lui.

Ubriaco fradicio e con un pastore tedesco pronto a obbedire ai suoi comandi. La serata di mercoledì 6 maggio, a Castenedolo, si è trasformata in un intervento tutt'altro che ordinario per i carabinieri, chiamati a supportare la Polizia Locale nella gestione di un cittadino ucraino, classe 1975.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Violenza durante la festa: aggredisce agenti con lo spray e aizza il cane contro i carabinieriGALATONE – Paura nella serata del 3 maggio, a Galatone, durante le celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso: i festeggiamenti sono stati... Ubriaco fradicio semina il caos in strada, poi si scaglia contro la poliziaTra urla, provocazioni e atteggiamenti sempre più sopra le righe, un uomo in evidente stato di ebbrezza ha attirato l’attenzione di residenti e...