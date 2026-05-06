Violenza durante la festa | aggredisce agenti con lo spray e aizza il cane contro i carabinieri

Nella serata del 3 maggio a Galatone, durante le celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto le forze dell’ordine. Un uomo ha aggredito gli agenti con uno spray e ha aizzato un cane contro di loro, causando scompiglio tra la folla e interrompendo i festeggiamenti. La situazione è stata prontamente gestita dalle forze dell’ordine, intervenute sul posto.

GALATONE – Paura nella serata del 3 maggio, a Galatone, durante le celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso: i festeggiamenti sono stati scossi da un grave episodio di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Un uomo di 57 anni, Antonio Zambonini, residente nella cittadina, è stato.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Agenti e carabinieri aggrediti. Tre poliziotti restano feriti. Spray urticante contro un caneUna donna che in terra, in una via del centro, si iniettava una dose di droga e un giovane che nella notte ha dato in scendascenze in un bar sono i... Treviso: corso gratuito contro la violenza urbana con lo sprayDomenica 26 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00, la città di Treviso ospiterà presso l’Adriano Panatta Racquet Club, situato in Via Giuseppe... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La festa della Liberazione e l’ombra della violenza fascista; Nessuna violenza di gruppo: La ragazza non è credibile. E con due drink non era ubriaca; Simona, annegata durante la festa in piscina. Inchiesta verso l'archiviazione. La famiglia: Ci opporremo; Il Papa: in Africa una festa della fede, ricchezza inestimabile per il mio ministero. Messina, 15enne denuncia una violenza sessuale subita durante una festa di compleanno: indagato un 18enneUna ragazza di 15 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale durante una festa di compleanno a Messina. Per questa vicenda i carabinieri, coordinati dalla Procura per i minorenni della ... affaritaliani.it Violenza di gruppo e revenge porn alla festa di promozione in Serie C del Bra. Tre calciatori a processo, lei tenta il suicidioEra iniziata come una semplice festa per la promozione in Serie C. Un record storico per il Bra, squadra in provincia di Cuneo. Ma nel corso della serata una ragazza è stata vittima di violenza ... ilfattoquotidiano.it Ieri un 28enne tunisino è tornato a raccontare la violenza subita durante la rissa del 16 marzo 2025. - facebook.com facebook