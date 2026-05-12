Una forte temporanea ha sorvolato il Veneto, con una supercella che si è formata nell’area. Sono stati osservati segnali radar che indicano la presenza di grandine e intensi fenomeni meteorologici. Risulta importante saper distinguere una normale perturbazione da una supercella, che può causare danni significativi. Le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza e la tutela dei raccolti.

? Punti chiave Come distinguere una normale perturbazione da una supercella pericolosa?. Quali sono i segnali radar per proteggere i raccolti dalla grandine?. Come si mettono in sicurezza tetti e proprietà prima del vento?. Perché la conformazione del Veneto favorisce questi fenomeni distruttivi?.? In Breve Cecilia Casoni immortala la cella temporalesca durante un volo di linea il 12 maggio.. Fenomeni hanno causato danni a tetti e allagamenti nelle province di Verona e Vicenza.. Agricoltori del corridoio a nord del Po devono proteggere raccolti e strutture leggere.. Residenti di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Venezia devono monitorare radar e satelliti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, lo scatto dall’aereo della supercella che minaccia la regione

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