Veneto lo spoglio e i risultati del referendum sulla riforma della giustizia in diretta | affluenza al 63% in regione

La percentuale degli aventi diritto che si è espressa sulla riforma della giustizia in Veneto è attorno al 63%. Si tratta dei primi dati (parziali) sull'affluenza rilevati dal portale Eligendo del ministero dell'Interno, dopo la chiusura delle urne alle 15 di oggi. La media italiana è attorno al 58%. «Il dato dell'affluenza in Veneto è particolarmente significativo. Già alla chiusura della prima giornata di voto la nostra regione ha raggiunto il 50,55%, superando il dato finale del referendum costituzionale del 2001 sulla riforma del Titolo V. E oggi nuovamente ai seggi in Veneto c'era una presenza davvero notevole. È un segnale chiaro di partecipazione, attenzione e senso civico». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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