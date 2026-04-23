World Press Photo 2026 una famiglia separata dall’ICE è la foto dell’anno | lo scatto è di Carol Guzy

La fotografia dell’anno 2026 riconosciuta dal premio World Press Photo mostra una famiglia separata dall’ICE negli Stati Uniti. Lo scatto, realizzato dalla fotografa Carol Guzy, rappresenta una scena in cui agenti dell’immigrazione dividono una famiglia. L’immagine si distingue per la sua capacità di catturare un momento di forte impatto visivo e sociale. La foto è stata scelta tra molte altre in una competizione internazionale di fotografia giornalistica.

La Photo of the Year 2026 è “Separati dall’ICE” della fotografa Carol Guzy che mostra una famiglia divisa dagli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement negli USA. Svelati dal World Press Photo anche gli scatti degli altri due finalisti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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La Stampa. . La Foto dell’Anno 2026 del World Press Photo è “Separated by ICE” della fotografa Carol Guzy, realizzata per ZUMA Press, iWitness e il Miami Herald. Lo scatto documenta il momento in cui Luis, migrante ecuadoriano, viene fermato dagli agenti - facebook.com facebook

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