Nel 2025, nel Veneto si registra una diminuzione dei furti, secondo i dati ufficiali. Il Decreto Sicurezza prevede l’installazione di nuove telecamere nei territori, con l’obiettivo di aumentare la sorveglianza. Sono stati destinati fondi specifici alla Polizia locale per potenziare i pattugliamenti nelle aree più piccole e meno popolate. Queste misure mirano a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nei centri più piccoli della regione.

? Domande chiave Come influenzeranno le nuove telecamere la sicurezza dei piccoli borghi veneti?. Quali fondi verranno destinati direttamente alla Polizia locale per i pattugliamenti?. Perché le sanzioni stradali serviranno a finanziare il controllo del territorio?. Come potrà il Daspo urbano ridurre il degrado nelle zone più fragili?.? In Breve Nel 2024 il Veneto ha registrato 18.561 furti in abitazione con aumento del 16,8%.. Primo semestre 2025: furti in casa scesi a 6.633 episodi con calo del 3,6%.. Decreto Sicurezza 2026 prevede fondi per videosorveglianza e risorse per Polizia locale.. Nuove norme permettono di usare sanzioni stradali e imposta di soggiorno per sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, furti in calo nel 2025: il Decreto Sicurezza punta su telecamere

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