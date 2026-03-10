Furti in abitazione nel Lazio calo nel 2025 ma a Frosinone cresce il fenomeno | +7,1% nei primi sei mesi

Nel Lazio i furti in abitazione sono in calo nel 2025, secondo i dati ufficiali, ma a Frosinone il fenomeno registra un aumento del 7,1% nei primi sei mesi dell’anno. Mentre in altre zone della regione si osserva una diminuzione, questa provincia continua a registrare una crescita dei casi di furto in abitazione.

Nel Lazio i furti in abitazione mostrano segnali di diminuzione nel corso del 2025, ma la provincia di Frosinone si muove in controtendenza rispetto al dato regionale. È quanto emerge dalla quarta edizione dell'analisi dell'Osservatorio sulla sicurezza della casa Censis-Verisure, realizzata in collaborazione con il Servizio analisi criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno. Nel 2024 in tutta la regione sono stati denunciati 16.

