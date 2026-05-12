Nella regione Veneto, i Vigili del Fuoco hanno effettuato circa 90 interventi nelle ultime ore, con Verona al centro delle operazioni. Diverse zone del veneziano hanno subito danni significativi, mentre durante la notte i soccorritori sono intervenuti tempestivamente per gestire le criticità. Le operazioni hanno coinvolto l’evacuazione di alcune aree e il supporto alle persone colpite, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

? Punti chiave Quali zone del veneziano sono state colpite dai danni maggiori?. Come hanno gestito i Vigili del Fuoco l'emergenza notturna a Verona?. Dove si concentrano le 25 chiamate urgenti ancora da gestire?. Perché sono stati necessari rinforzi dalle province di Vicenza e Rovigo?.? In Breve Distribuzione interventi: 17 nel veneziano, 14 nel padovano, 13 nel trevigiano e 8 nel vicentino.. Rinforzi notturni da Vicenza e Rovigo tra le 22 di ieri e le 2 di oggi.. Rimangono 25 chiamate urgenti aperte concentrate nel comune di Verona.. Oltre 90 interventi dei Vigili del fuoco sono stati registrati in Veneto a causa di una violenta perturbazione tra piogge intense, grandine e forti raffiche di vento che ha colpito duramente la regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, 90 interventi dei Vigili del Fuoco: Verona nel cuore dell’emergenza

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[INCIDENTE STRADALE!] Uscita Prima Partenza Vigili del Fuoco Comando di Verona in sirena!

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