Viviere una giornaa medievale in abbazia | quando e dove in provincia di Novara

Vivi una giornata medievale nell’abbazia di San Nazzaro Sesia, in provincia di Novara. L’evento si svolge nell’abbazia dedicata ai santi Nazario e Celso e quest’anno si tiene per l’ottava volta. La manifestazione permette di scoprire le atmosfere e le tradizioni del periodo medievale attraverso varie attività e rappresentazioni. È un appuntamento che attira visitatori interessati a conoscere da vicino la storia e la cultura dell’epoca.