Viviere una giornaa medievale in abbazia | quando e dove in provincia di Novara
Vivi una giornata medievale nell’abbazia di San Nazzaro Sesia, in provincia di Novara. L’evento si svolge nell’abbazia dedicata ai santi Nazario e Celso e quest’anno si tiene per l’ottava volta. La manifestazione permette di scoprire le atmosfere e le tradizioni del periodo medievale attraverso varie attività e rappresentazioni. È un appuntamento che attira visitatori interessati a conoscere da vicino la storia e la cultura dell’epoca.
Giornata medievale in abbazia a San Nazzaro Sesia. Torna l'evento in provincia di Novara giunto alla sua ottava edizione nell'abbazia dei santi Nazario e Celso.Dal mattino alla sera di domenica 10 maggio alla scoperta dei mestieri e della vita quotidiana del Piemonte del XV secolo, con visite.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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