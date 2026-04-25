La 57ª Semaine Olympique Française si è conclusa con risultati positivi per l’Italia, che ha ottenuto vittorie nelle categorie di punta. Le coppie emergenti, GiunchigliaSchio e UgoliniGiubilei, hanno conquistato i primi posti in due delle classi in gara. La competizione, seconda tappa del Sailing Grand Slam 2026, si è tenuta a Hyeres e ha visto protagonisti gli equipaggi azzurri, tra i più performanti di questa edizione.

Si chiude con un bilancio trionfale per i colori azzurri la 57ma Semaine Olympique Française, valevole come seconda tappa stagionale del Sailing Grand Slam 2026 (massimo circuito internazionale di vela olimpica). Dopo i tre podi collezionati ieri (vittoria di Marta Maggetti oltre ai secondi posti di Federico Alan Pilloni e Riccardo Pianosi) tra iQFoil e Formula Kite, l’Italia ha recitato un ruolo da protagonista anche nell’ultima giornata dell’evento ottenendo altri due successi e diversi piazzamenti di prestigio nella baia di Hyeres. Al termine di un appassionante testa a testa sono gli azzurri Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei a trionfare...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia dominante nella Semaine Olympique a Hyeres! Trionfano le emergenti Giunchiglia/Schio e Ugolini/Giubilei

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