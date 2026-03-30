Durante un normale controllo stradale nel territorio di Aprilia, i carabinieri hanno fermato un veicolo e, alla loro vista, l’autista ha gettato qualcosa dall’abitacolo. Successivamente, è stato trovato con circa 100 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e marijuana. L’intervento ha portato al sequestro della droga e all’arresto del conducente.

L'uomo, 40enne, è stato fermato dai carabinieri durante un normale controllo della circolazione stradale. Arrestato in flagranza dopo una perquisizione personale e domiciliare E' stato fermato dai carabinieri durante un ordinario controllo della circolazione stradale nel territorio di Aprilia. L'uomo era alla guida di un'auto e quando si è imbattuto nella pattuglia della sezione radiomobile ha cercato subito di disfarsi di due involucri, che sono stati però recuperati dai militari. All'interno c'erano 22 grammi di cocaina e un grammo di hashish. Addosso l'uomo, 40enne residente nel comune di Ardea e già noto alle forze di polizia, nascondeva altri due involucri di stupefacente, con dentro ulteriori 23 grammi di cocaina e 1,3 di hashish. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Vede la pattuglia e getta la droga: aveva quasi un etto di stupefacente tra cocaina e marijuana

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