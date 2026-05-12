Vaticano e Casa Bianca legati da un' antica questione di amicizia

Le relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e il Vaticano furono riprese il 10 gennaio 1984, durante il mandato di Ronald Reagan e con il pontificato di Giovanni Paolo II. Questa riapertura segnò un momento importante nelle interazioni tra le due entità, che avevano avuto rapporti interrotti in passato. Da allora, i contatti ufficiali sono proseguiti, consolidando un rapporto che dura da decenni.

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Le relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti ed il Vaticano vennero riprese il 10 gennaio 1984 al tempo di Ronald Reagan e Giovanni Paolo II. In precedenza però, Pio XI (Achille Ratti) ed il Segretario di Stato Eugenio Pacelli, nel marzo 1933 avevano nominato, con gradimento americano, Monsignor Amleto Cicognani quale Delegato Apostolico a Washington. Pacelli decise in seguito di concedersi nell’ottobre 1936 un periodo di riposo negli Stati Uniti, riportando un successo personale senza precedenti. Dopo oltre tre settimane e due giorni prima del ritorno in l’Italia, Pacelli incontrò il 5 novembre Franklin Delano Roosevelt, fresco vincitore delle seconde elezioni consecutive (rivincerà anche nel 1940 e nel 1944).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vaticano e Casa Bianca legati da un'antica questione di amicizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meloni elogiata da Trump: quando l’“amicizia” della Casa Bianca diventa il certificato pubblico della sudditanza italianaQuando un Presidente degli Stati Uniti si permette di definire il Capo del Governo italiano “una mia amica”, non siamo davanti a un riconoscimento... Leggi anche: Tra Casa Bianca e Vaticano un cortocircuito senza precedenti. Parla Faggioli Argomenti più discussi: Papa Leone e Rubio, incontro per il disgelo. Ma Trump attacca ancora; Nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano. Domani 7 maggio Rubio dal Papa; Trump insiste, Leone replica, Rubio minimizza. Alta tensione Casa Bianca-Vaticano; Leone XIV, un anno da Papa sotto gli attacchi del presidente Trump. Badilla. Marco Rubio, Segretario di stato usa in Vaticano per colloqui richiesti dalla Casa Bianca con il Papa Leone e il cardinale Pietro Parolin #MiL #mtl — Per leggere il post di #Messainlatino CLICCARE QUI : x.com JD Vance sulle critiche di Papa Leone XIV riguardo alla guerra in Iran: Penso che sia importante nello stesso modo in cui è importante per il vice presidente degli Stati Uniti essere cauto quando parlo di questioni di politica pubblica. Penso sia molto important reddit Marco Rubio a Roma, incontro con Leone XIV dopo le tensioni tra Casa Bianca e VaticanoDura poco più di un'ora l'incontro tra il Papa e il Segretario di Stato americano, un colloquio franco e diretto. Domani Rubio vedrà Meloni e Tajani. panorama.it