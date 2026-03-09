Meloni elogiata da Trump | quando l’ amicizia della Casa Bianca diventa il certificato pubblico della sudditanza italiana

L'ex presidente degli Stati Uniti ha espresso parole di apprezzamento nei confronti della Premier italiana, suscitando reazioni nel panorama politico. La dichiarazione di Trump si concentra sull'amicizia tra i due leader, senza entrare in dettagli sulle dinamiche interne o sui rapporti tra i governi. La vicenda ha attirato l’attenzione di analisti e commentatori, che si sono concentrati sulle implicazioni di questa uscita pubblica.

Quando un Presidente degli Stati Uniti si permette di definire il Capo del Governo italiano "una mia amica", non siamo davanti a un riconoscimento prestigioso. Siamo davanti a una confessione politica. Non di stima, ma di subordinazione. Le parole di Donald Trump su Giorgia Meloni – pronunciate con quella paternalistica benevolenza con cui Washington ha spesso trattato i suoi alleati più docili – suonano come un marchio: l'Italia è governata da una leader che "cerca sempre di aiutare". Ma aiutare chi? Non certo i lavoratori italiani, né la sovranità democratica del Paese. Aiutare, semmai, la strategia militare e geopolitica americana. Il punto non è la simpatia personale tra leader.