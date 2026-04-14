Tra Casa Bianca e Vaticano si registra un momento di tensione inaspettata, con dichiarazioni che attirano l’attenzione dei media. Un esperto ha commentato le recenti affermazioni del presidente degli Stati Uniti, che sono state riprese anche da diverse agenzie di stampa dopo l’intervista rilasciata al quotidiano. La situazione si fa più complessa mentre si susseguono reazioni e analisi su quanto dichiarato.

Donald ne ha per tutti. Mentre le agenzie riprendono l’intervista rilasciata dal tycoon al Corriere in cui accusa la premier Giorgia Meloni di essere “inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”, fanno ancora rumore le parole che il presidente Usa ha usato contro il pontefice. Non è solo uno scontro tra due figure globali. È il segnale di una frattura più profonda che attraversa l’Occidente, dove politica e religione tornano a sovrapporsi in modo inedito, ridefinendo equilibri che sembravano consolidati. Gli strali fra Donald Trump e Papa Leone XIV si inseriscono in questo quadro e ne amplificano tutte le contraddizioni.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tra Casa Bianca e Vaticano un cortocircuito senza precedenti. Parla Faggioli

Trump contro Papa Leone: scontro senza precedenti tra Casa Bianca e VaticanoABBONATI A DAYITALIANEWS Un attacco durissimo che segna una rottura storica Donald Trump ha lanciato un attacco frontale e senza precedenti contro...

Trump attacca Papa Leone: “debole e irrilevante in politica estera”. È scontro senza precedenti tra Casa Bianca e VaticanoLe dichiarazioni di Donald Trump contro Papa Leone aprono una frattura istituzionale e simbolica di portata storica, trascinando il confronto...