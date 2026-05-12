Vasto vince il bando da oltre 600 mila euro per rilanciare il futuro del polo ittico cittadino

Il Comune di Vasto ha ottenuto un finanziamento di più di 600 mila euro attraverso un bando pubblico destinato a sostenere il rilancio del polo ittico locale. L’obiettivo è quello di migliorare le strutture e le attività legate al settore della pesca e del commercio ittico, con interventi che coinvolgono diverse aree della città. La copertura finanziaria sarà utilizzata per interventi di sviluppo e rinnovamento delle infrastrutture dedicate al settore.

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