Vasto vince il bando da oltre 600 mila euro per rilanciare il futuro del polo ittico cittadino

Da chietitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Vasto ha ottenuto un finanziamento di più di 600 mila euro attraverso un bando pubblico destinato a sostenere il rilancio del polo ittico locale. L’obiettivo è quello di migliorare le strutture e le attività legate al settore della pesca e del commercio ittico, con interventi che coinvolgono diverse aree della città. La copertura finanziaria sarà utilizzata per interventi di sviluppo e rinnovamento delle infrastrutture dedicate al settore.

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Il Comune di Vasto vince un bando da oltre 600mila euro per rilanciare il futuro del polo ittico cittadino. Ne danno notizia i consiglieri di maggioranza dei gruppi Partito Democratico, Avanti Vasto, Filo Comune, Città Virtuosa, Futuro e Sviluppo per Vasto, Moderati per Vasto, Sinistra per Vasto.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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