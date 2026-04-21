Cigli da consolidare lungo la Sp67 | proseguono i lavori per oltre 600 mila euro

Lavori in corso sulla strada provinciale 67 tra Premana e Pagnona, con un investimento di oltre 600 mila euro. Il cantiere interessa circa 400 metri di strada, tra il ponte sul torrente Varroncello e il centro di Pagnona. L’intervento riguarda il consolidamento e la protezione dei cigli stradali, con attività che sono attualmente in pieno svolgimento. La conclusione dei lavori è prevista nei prossimi mesi.