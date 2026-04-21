Cigli da consolidare lungo la Sp67 | proseguono i lavori per oltre 600 mila euro
Lavori in corso sulla strada provinciale 67 tra Premana e Pagnona, con un investimento di oltre 600 mila euro. Il cantiere interessa circa 400 metri di strada, tra il ponte sul torrente Varroncello e il centro di Pagnona. L’intervento riguarda il consolidamento e la protezione dei cigli stradali, con attività che sono attualmente in pieno svolgimento. La conclusione dei lavori è prevista nei prossimi mesi.
È entrato nle vivo il cantiere lungo la Sp 67 tra Premana e Pagnona. L’intervento, finalizzato al consolidamento e alla protezione dei cigli stradali, si sviluppa per un tratto di circa 400 metri tra il ponte sul torrente Varroncello e l’abitato di Pagnona.Il rinnovo delle barriere stradali e il.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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