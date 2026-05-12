Due minorenni si sono costituiti ai Carabinieri dopo aver investito una donna sulla ciclabile a Vasto. La donna è stata portata in ospedale a Pescara con prognosi riservata. I giovani, dopo aver lasciato il luogo dell'incidente, si sono presentati con i familiari alle forze dell'ordine alcune ore più tardi. La polizia sta proseguendo le verifiche sull’accaduto.

Chieti - La donna è ricoverata in prognosi riservata a Pescara. I ragazzi, dopo essersi allontanati, si sono presentati dai Carabinieri con i familiari nelle ore successive. Grave incidente lungo la Via Verde, la pista ciclopedonale dei Trabocchi, nel territorio di Vasto, dove una donna è stata urtata da due scooter mentre stava passeggiando. Secondo la ricostruzione al vaglio degli investigatori, i mezzi l’avrebbero colpita in successione, prima uno e poi l’altro, provocandone la caduta. L’impatto con il suolo è stato violento: la donna ha battuto la testa ed è stata trasferita in ospedale in condizioni serie. La vittima, una 33enne, si trova ricoverata all’ospedale di Pescara con prognosi riservata.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Vasto, investono una donna sulla ciclabile: due minorenni si costituiscono dopo fuga

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