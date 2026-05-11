Investono una donna in scooter lungo la ciclopedonale e fuggono | denunciati due minorenni

Due minorenni sono stati denunciati dopo aver investito una donna in scooter lungo la ciclopedonale di Vasto Marina domenica pomeriggio. I giovani, a bordo di due veicoli, avrebbero prima urtato e poi investito la donna, che si trovava a passeggiare lungo la Via Verde. Dopo l’accaduto, i minorenni sono fuggiti senza prestare soccorso e la donna è attualmente in prognosi riservata in ospedale.

Sono stati denunciati i due minorenni che a bordo di due scooter avrebbero urtato e e investito, prima uno poi l'altro, una donna che domenica pomeriggio passeggiava lungo la Via Verde a Vasto Marina e tuttora ricoverata in prognosi riservata.I due, di 14 e 17 anni, che inizialmente si sono.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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